Lauenburg/Lütau. Das weibliche Geschlecht ist in politischen Gremien fast überall in der Minderheit. Wie ein Verein im Kreis versucht, das zu ändern.

Lauenburgs Stadtvertretung hat derzeit 27 Mitglieder, davon sind nur neun Frauen. Dieses Missverhältnis gibt es aber nicht nur in der Schifferstadt. Mit 37 Mitgliedern ist die Schwarzenbeker Stadtverordnetenversammlung so groß wie nie zuvor. Allerdings sind nur sechs Frauen darunter. Auch wenn der Frauenanteil an der Bevölkerung in Deutschland mehr als die Hälfte beträgt, sind sie in den meisten politischen Gremien unterrepräsentiert.

Liegt es an mangelndem Interesse der Frauen? Oder daran, dass Männer nicht gern von ihren Machtpositionen abrücken? Der schon vor zehn Jahren gegründete Verein „KopF Herzogtum Lauenburg“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gleichberechtigung zu fördern. Insbesondere soll der Frauenanteil in politischen Gremien erhöht werden. Dabei geht es in den Workshops auch um ganz praktische Fragen: Wie führt man ein Projekt von der Idee bis zum Ergebnis? Wie können Kommunalpolitikerinnen schlagfertiger werden? Wie gestalten Frauen effektive und zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit?

Frauen an die Macht: Wie Politik weiblicher werden kann

Die Frauen, die sich im Verein engagieren, sind erfahrene Kommunalpolitikerinnen verschiedener demokratischer Parteien. Das nächste Weiterbildungsangebot richtet sich vor allem an Anfängerinnen in Sachen Kommunalpolitik. Für Sonnabend, 27. April, lädt das Netzwerk zum Workshop „Kommunalpolitik – neu im Mandat“ nach Lütau ein.

Zwischen 10 und 15 Uhr ist im Gasthaus Basedau (Alte Salzstraße 16) ein Erfahrungsaustausch geplant. Referentin Sabine Rautenbach ist Diplom-Kauffrau und seit über 20 Jahren in der Gemeindevertretung und im Kreistag aktiv. Als Fraktionsvorsitzende der Grünen sind Ihre Schwerpunkte Finanzen, Wirtschaft und Geschlechtergerechtigkeit.

Referentin gibt eine Einführung in das Haushaltsrecht

In ihrem Vortrag geht es unter anderem darum, wie sich die Kommunalpolitikerinnen auf Sitzungen vorbereiten können, welche Rechte und Pflichten sie haben und wie sie ihr Fachwissen einbringen können. Außerdem gibt die Referentin eine Einführung in das Haushaltsrecht. Wer dabei sein möchte, sendet eine E-Mail an anmeldung@kopf-rz.de.

Die Kostenbeteiligung beträgt 5 Euro. Darin sind ein Imbiss und Getränke enthalten. Diese Veranstaltung für Frauen wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und ist eine Gemeinschaftsveranstaltung zwischen dem Verein KopF und Lauenburgs Gleichstellungsbeauftragter Lara Hasse.