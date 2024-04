Geesthacht. Geesthacht hat drei öffentliche Plätze direkt an der Elbe und erleichtert nun auch die Vermietung. Wie das funktioniert.

Mit den steigenden Temperaturen und längeren Tagen steigt auch wieder die Lust aufs Grillen. Wer zu Hause nicht genug Platz hat, kann in Geesthacht zwischen drei öffentlichen Grillplätzen wählen: im Elbuferpark nahe dem Menzer-Werft-Platz, am Elbewanderweg unweit des Ortsteils Tesperhude sowie am Feldherrenhügel. Die Plätze liegen alle direkt an der Elbe und können auch mit einer größeren Personenzahl genutzt werden. Die Stadt Geesthacht vermietet diese Plätze – und das dieses Jahr erstmals auch online.

Bislang mussten die Plätze persönlich in der Tourist-Information reserviert werden. Das Herunterladen von der städtischen Internetseite, das Ausdrucken, Ausfüllen und die Abgabe in der Tourist-Info im Krügerschen Haus entfällt nun. Ab sofort ist die Buchung papierlos möglich. Auf geesthacht.de ist auf der Startseite ein Feld „Grillplätze“ hinterlegt, der auf die Buchungsplattform führt.

Geesthachts Grillplätze jetzt online buchen

„Um die Buchungsplattform zu nutzen, ist keine Registrierung notwendig. Es ist lediglich erforderlich, einen Namen und eine Kontaktmöglichkeit anzugeben. Das System funktioniert sehr intuitiv. Es ist für jede Person bedienbar, was uns sehr wichtig ist“, sagt Geesthachts Digitalisierungsmanager Julian Steinke. Die freien Termine am Wunschgrillplatz werden sofort angezeigt.

Nachdem die Anfrage über die Buchungsplattform eingegangen ist, gibt es eine Mail mit der Buchungsbestätigung und den Nutzungsbedingungen. Den Grillrost gibt es dann in der Tourist-Information (Bergedorfer Straße 28). Dort wird auch die Nutzungsgebühr entrichtet und eine Kaution hinterlegt – beides in bar.

Alle bieten Platz für mindestens 25 Personen, haben eine Toilette in der Nähe sowie Sitzmöglichkeiten vor Ort und kosten 10 bis 35 Euro Miete. Weitere Informationen in der Tourist-Info unter Telefon 04152/13 14 00 oder per Mail an touristinfo@geesthacht.de.