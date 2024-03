Geesthacht. Die Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn bringt Ostern wieder ihren Museumszug in Fahrt. Was Passagiere wissen müssen.

Die historische Dampflok Karoline der Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn bietet an Karfreitag und Ostersonnabend (29./30. März) wieder Sonderfahrten an. Allerdings geht es vom Alten Bahnhof in Geesthacht wie bereits bei den ersten Fahrten des Jahres erneut nur auf die Kurzstrecke nach Krümmel mit einem Stopp am Freizeitbad. Die Route nach Bergedorf-Süd kann nicht angeboten werden, weil der Bereich beim Gleisübergang an der Dröge Wisch in Escheburg nach einer Unterspülung noch nicht freigegeben ist.

Historische Dampflok Karoline fährt auf der Kurzstrecke

Der Fahrplan am Karfreitag und Ostersonnabend, 29. und 30. März, sieht diese Zeiten vor: ab Geesthacht um 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 12.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr. Ab Freizeitbad immer fünf Minuten später, also das erste Mal um 10.35 Uhr. Ankunft in Krümmel ist dann um 10.45 Uhr. Zurück geht es ab Krümmel um 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr.

Die Geesthachter Eisenbahner hoffen über Ostern auf einen größeren Gästezuspruch als bei der Premiere auf der rund 15 Minuten dauernden Kurzstrecke. Das Problem: Bergedorfer und andere Hamburger müssten erst mit dem Auto oder dem ÖPNV nach Geesthacht kommen, anstatt direkt in Bergedorf einsteigen zu können. Das hat nach Ansicht von Knut Wiese, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, zu den verhaltenen Fahrgastzahlen geführt.