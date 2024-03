Geesthacht. Kreisturnverband Herzogtum Lauenburg zeichnet Lasse Mahnecke aus. Der erfolgreiche Lauenburger ist zweifacher Landesmeister.

Solche Oberarme wie der 15-jährige Lasse Mahnecke hätten manche Erwachsene auch gerne. Der Lauenburger hat sie vom Leistungsturnen beim VfL Geesthacht. Das sieht nicht nur ästhetisch aus, der 15-Jährige ist auch sportlich erfolgreich. Für seine Erfolge im Jahr 2023 kürte ihn der KreisturnverbandHerzogtum Lauenburg (KTV) nun zum Turner des Jahres.

VfL Geesthacht stellt Turner des Jahres

Jeweils ein Titel bei den Landesmeisterschaften sowohl in den P-Stufen als auch in der Kür, dazu ein Sieg bei den Kreismeisterschaften (P-Stufen) und ein erster Platz beim Stormarner Athletikpokal: Lasse Mahnecke räumte im vergangenen Jahr alles ab. Zur Erklärung: Bei den P-Stufen werden vorgegebene Übungen an den klassischen sechs Geräten Boden, Barren, Reck, Ringe, Sprung und Pauschenpferd gezeigt. Lasse zeigte unter anderem ein Heben in den Handstand, Spagat, Winkelstütz, Brücke oder Klimmzüge. Das sportliche Talent hat der Turner des Jahres von seinem Vater Carsten Mahnecke (48) geerbt, der als Handballer auf vier Bundesligaspiele und einen Europapokal-Einsatz für den THW Kiel kommt.

Derweil ist der KTV ist mit einem Zuwachs um rund 1300 Mitglieder und nun 9712 Turnern wieder der größte Sportfachverband im Kreis, nachdem er zuvor ein Jahr lang knapp hinter den Kreisfußballverband gerutscht war. Bei den Wahlen für den KTV-Teamvorstand wurden Tina Voß und Kathrin Mischke-Jahnz bestätigt. Neue Kassenprüferin ist Michaela Lorenz.