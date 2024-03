Ein Archivfoto: Elisabeth von Bismarck posiert am 18. März 2015 anlässlich der Saisoneröffnung des Garten der Schmetterlinge in Friedrichsruh im Tropenhaus. Bis Oktober sind in dem Tropenhaus rund 1000 frei fliegende Falter aus Asien, Afrika und Südamerika in Deutschlands ältestem Schmetterlingsgarten auf dem historischen Bismarck-Anwesen in Friedrichsruh vor den Toren Hamburgs zu erleben. Foto: Christian Charisius/dpa © picture alliance / dpa | Christian Charisius