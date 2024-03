Geesthacht. Geesthachts Tourist-Info lädt dazu ein, zum Stadtjubiläum mit einer Waldpädagogin das Hohe Elbufer zu erkunden.

Passend zum Stadtjubiläum – 2024 feiert die Stadt Geesthacht 100 Jahre Stadtrechte – geht es mit Waldpädagogin Traute Tockhorn-Kruckow für 100 Minuten auf Entdeckungsreise durch den Frühlingswald am Hohen Elbufer. In Kooperation mit der Geesthachter Tourist-Information lädt die Forstwissenschaftlerin für Sonnabend, 23. März, dazu ein, mit offenen Augen und Ohren die Veränderungen in der Natur wahrzunehmen, den Wald zu erkunden und die ersten Kräuter zu entdecken.

Entdeckungsreise durch den Frühlingswald

„Der Wald verändert sich nicht nur durch die Jahreszeiten, sondern auch durch den Einfluss von Wetter und Klima“, sagt Tockhorn-Kruckow. Treffpunkt für Interessierte ist um 14 Uhr im Geesthachter Stadtteil Grünhof-Tesperhude am Bauwagen des Waldkindergartens „Die Trolle“ (Zugang über die Straße Osterheese).

Einige Bäume stehen bereits in der Blüte, dies sind erste Nahrungsquellen für Bienen. Auf dem Boden gibt es Kräuter zu entdecken, etwa Brennnesseln, wilden Schnittlauch oder Scharbockskraut. Für die bessere Planung wird um Anmeldung bei der Tourist-Info unter touristinfo@geesthacht.de oder per Telefon 04152/13 14 00 gebeten. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 10 Euro (kostenlos für Kinder bis zwölf Jahre).