Geesthacht. Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 zwischen Grünhof-Tesperhude und dem Abzweiger nach Neu-Gülzow. Straße kurzfristig gesperrt.

Die Fahrt eines weißen Citroën endete am Freitagvormittag an einem Baum an der B5. Aus noch ungeklärteter Ursache war der Geesthachter am Steuer des Kleinwagens gegen 10.45 Uhr zwischen dem Ortsteil Grünhof-Tesperhude und der K49 (Abzweig nach Neu-Gülzow) von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Straßenbaum geknallt. Die Front des C1 wurde durch den Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 stark beschädigt.

Geesthacht: Auf der B5 gegen einen Baum gefahren

In der Einsatzmeldung hieß es, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei. Das bewahrheitete sich beim Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort glücklichweise nicht. Der 83-jährige Fahrzeugführer war ansprechbar und trug einen Arm in einer Schlinge, als er auf einer Trage zur weiteren Behandlung in einen Rettungswagen gebracht wurde. Möglicherweise habe ein medizinischer Notfall zum Unfall geführt.

Derweil sicherten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grünhof-Tesperhude das Unfallfahrzeug und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Bundesstraße war für etwa 20 Minuten voll und bis zur Abschleppung des Wagens halbseitig gesperrt.