Schwarzenbek. Nicht nur Autofahrer sind von der Sperrung zwischen Schwarzenbek und Elmenhorst betroffen. Auch Busfahrgäste müssen umplanen.

Pendler müssen Geduld mitbringen: Seit Montag, 11. März, laufen die Bauarbeiten an der mittlerweile 75 Jahre alten B207-Brücke über die Steinau zwischen Elmenhorst und Schwarzenbek. „Der Öffentliche Personennahverkehr wird derzeit noch durch das Baufeld geleitet. Das ändert sich ab dem 18. März“, sagt Tobias Frohnert, Sprecher der Kreisverwaltung. Ab der kommenden Woche bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme voraussichtlich im Dezember 2024 müssen mehrere Buslinien inklusive Schülerverkehr umgeleitet werden. Betroffen sind die Linien 8812, 8832 und 8835.

Gute Nachricht: Nur geringe Einschränkungen bei den Schulbussen

Die gute Nachricht: Für den Schülerverkehr wird es hierdurch zu keinen Einschränkungen kommen, lediglich die Abfahrtzeiten an einzelnen Haltestellen müssen angepasst werden. „Schülerinnen und Schüler sowie Eltern werden über die Schulen informiert“, so Frohnert.

Ebenfalls betroffen sind die Linien 8810 und X81. Dort entfallen während der Bauzeit ab kommender Woche die Haltestellen Lupuspark, Mühlenredder und Friedhofan der B207 in Schwarzenbek. Der Anschluss von diesen Haltestellen ist aber weiterhin mittels der Stadtbuslinien 8521 und 8522 über den Bahnhof Schwarzenbek zu erreichen. Lediglich eine Fahrt der Linie 8810 am Morgen Richtung Mölln sowie zwei Rückfahrten in die Gegenrichtung vom BBZ Mölln werden auch die Haltestellen Lupuspark, Mühlenredder und Friedhof bedienen und zusätzlich in Grabau und Sahms halten. Auch die Abfahrtzeiten der Linien 8810 und X81 müssen aufgrund der Umleitung angepasst werden. Fahrgäste werden gebeten, die Aushänge und Fahrplaninformationen online zu beachten.

Vollsperrung ist nötig, weil die alte Brücke neu gebaut werden muss

Hintergrund: Die Vollsperrung der B207 ist notwendig, weil die alte Gewölbebrücke aus dem Jahr 1949 abgerissen werden muss. Die Bausubstanz ist marode. Auch die angeschlossene Fahrrad- und Fußgängerbrücke muss weichen. Der Neubau kostet 1,4 Millionen Euro.