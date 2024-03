Geesthacht. CDU und Grüne wollen prüfen lassen, an welchen Stellen in Geesthacht ein bepflanztes Dach möglich ist.

Einige Fahrgastunterstände an den Bushaltestellen in Geesthacht erhalten womöglich ein begrüntes Dach. Die Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen haben mit ihrer Mehrheit im städtischen Bauausschuss beschlossen, dass die Verwaltung prüft, ob eine solche Variante möglich ist.

Werden Dächer von Haltestellen begrünt?

Dies betrifft allerdings nur solche Haltestellen, die erstmals ein Wartehäuschen bekommen oder an denen ein vorhandenes Dach erneuert werden muss. Fällt das Urteil positiv aus, soll das Dach eine Begrünung mit möglichst vielen Blütenpflanzen erhalten. Damit soll Lebensraum für Insekten, Wildbienen und andere Tierarten geschaffen und das Mikroklima in der Stadt verbessert werden. Die Geesthachter Grünen führten erfolgreiche Beispiele aus der Hansestadt an.

In Geesthacht kämen dagegen gar nicht alle Haltestellen infrage, etwa wegen der Nähe zum Wald, meint der Vorsitzende des Bauausschusses Björn Reuter (CDU). Letztlich verständigten sich seine Partei mit den Grünen auf die gemeinsame Lösung.