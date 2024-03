Schwarzenbek. Als ein Bekannter einschreitet und die Streithähne trennen will, gerät auch er in den Streit. Polizisten legen alle drei in Fesseln.

In Schwarzenbek ist es zu einem ungewöhnlichen Einsatz gekommen: Am Dienstag gegen 14.30 Uhr gerieten zwei Brüder (20 und 29) am Bahnhof in einen Streit. Ein zunächst Unbeteiligter, der das Brüderpaar kennt, wollte schlichtend einschreiten und rief zudem die Polizei. Doch der Schlichtungsversuch misslang völlig und mündete in einem Gerangel zwischen allen Dreien, wie Polizeisprecherin Sandra Kilian am Mittwoch mitteilt.

Getrennt wurden die Streithähne von den Polizeibeamten, die wenig später eintrafen und alle Beteiligten in Fesseln legte. „Einer der Männer ist ohnmächtig geworden“, sagt Kilian. Er sei aber relativ schnell wieder zu Bewusstsein gelangt und pöbelte dann erneut in Richtung seiner Kontrahenten. Wie die Polizeisprecherin weiter erklärt, wollten sich die jungen Männer anschließend nicht von Sanitätern behandeln lassen und auch keine Hinweise zur Aufklärung beisteuern. Deshalb wurden nur die Personalien aufgenommen. Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.