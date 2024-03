Geesthacht. Führungswechsel bei der Küpper Sanierungsmanufaktur an der Mercatorstraße in Geesthacht. Firmengründer geben Staffelstab weiter.

In den sozialen Netzwerken rätselten einige Teilnehmer über den nächtlichen Lärm über Geesthacht. Fast bis nach Reinbek war ein Knall nach dem anderen zu hören. Der Grund für das zwölfminütige Feuerwerk: Die Firma Küpper an der Mercatorstraße in Geesthacht hat Grund zu feiern.

Die beiden Firmengründer der Sanierungsmanufaktur, Sabine und Stefan Küpper, haben den Staffelstab an die nächste Generation übergeben. Fortan leiten die GeschäftsführerJoshua Küpper und Nikolas Mittelstedt die Geschicke der 1996 in Lauenburg gegründeten Firma.

Führungswechsel bei der Küpper Sanierungsmanufaktur

Gefeiert mit mehr als 100 Mitarbeitern und deren Familien wurde aber am neuen Hauptsitz im Gewerbegebiet Nord in Geesthacht. Dorthin, an die Mercatorstraße 40, war Küpper im Jahr 2007 von der Reeperbahn in Lauenburg umgezogen. Heute gibt es zwei weitere Zweigstellen in Buxtehude und Neumünster. Küpper hat sich auf die Sanierung nach Brand-, Wasser- und Schimmelpilzschäden an Gebäuden und Hausrat spezialisiert und operiert bundesweit, aber vor allem in Norddeutschland.

Sabine und Stefan Küpper haben den Staffelstab jetzt weitergegeben. Verantwortlich sind nun ihr Sohn Joshua Küpper (33) und der Bruder der Gründerin, der 38-jährige Nikolas Mittelstedt. Die Übergabe wurde kräftig gefeiert, musikalisch mit dem Auftritt der Musikgruppe „Men in Blech“. Zudem gab es eine Feuershow und zahlreiche emotionale Momente. Krönender Höhepunkt war das – natürlich angemeldete – Feuerwerk.