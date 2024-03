Geesthacht. Im Zuge der Arbeiten am Geesthachter Stromnetz durch die Stadtwerke kommt es zu Behinderungen für den Verkehr rund um den Höchelsberg.

Im Zuge der laufenden Sanierungs- und Ausbauarbeiten des Stromnetzes im Gebiet Höchelsberg/Amselstraße stellen die Stadtwerke Geesthacht am Montag, 4. März, eine neue und größere Trafostation auf. Zuvor haben sie auf einer Länge von 1,5 Kilometern ein deutlich dickeres Mittelspannungskabel in dem Quartier verlegt. Damit soll das städtische Netz zukunftsfähig bleiben. Nach Inbetriebnahme der neuen Trafostation ist die Versorgung im Normalbetrieb von rund 80 Häusern möglich. Damit hat sich die Leistung dann verdoppelt.

Verkehr Geesthacht: Straßensperrung in der Amselstraße

Während der Baumaßnahme ist die Stromversorgung der betroffenen Haushalte durch andere Trafostationen sichergestellt. Allerdings kommt es mindestens zwischen 7 und 15 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die rund zehn Tonnen schwere Station muss mit einem Kran an ihren Standort in der Amselstraße hinter der Hausnummer 31a gehoben werden. Dafür muss die Straße zwischen den Hausnummern 27 bis 39 gesperrt werden. Für die Anfahrt des Krans ist Parken in der Amselstraße, im Höchelsberg und im Nachtigallenweg teilweise oder ganz verboten.

Nachdem die Station Amselstraße aufgestellt wurde, muss diese an das Stromnetz angebunden werden. Dadurch wird es vereinzelt zu kurzen Versorgungsunterbrechungen kommen. Die Anwohner werden informiert. Bis Ende März sollen die Arbeiten in dem Quartier abgeschlossen sein.