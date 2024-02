Geesthacht. Vor der Grundschule in der Oberstadt in Geesthacht kommt es weiter zu Behinderungen. Auch die Wasserversorgung wird unterbrochen.

Die Zufahrt zur Grundschule in der Oberstadt (GidO) in Geesthacht ist noch tagelang beeinträchtigt. Nachdem es am Mittwochmittag in der Straße Am Ilensoll genau vor der Einfahrt in den Schulweg zu einem Wasserrohrbruch gekommen war, haben sich die Stadtwerke Geesthacht und die Stadtverwaltung am Donnerstag auf das weitere Vorgehen verständigt.