Lauenburg. Um den sandigen Untergrund zu entlasten, mussten hunderte Bäume entfernt werden. Doch bald ist der Einsatz der Säge nicht mehr möglich

Es ist wirklich ein Jammer: Die mächtige Eiche, die am 14. Februar am Elbhang fiel, war 140 Jahre alt. Sie war ein junger Baum, als Kaiser Wilhelm II. am 16. Juni 1900 am Lauenburger Butterberg vorbeifuhr, um den Elbe-Lübeck-Kanal einzuweihen. Mittlerweile sind viele hundert Bäume gerodet worden, um nach dem Erdrutsch die Last vom sandigen Untergrund zu nehmen. Die Gefahr ist trotzdem noch nicht gebannt.