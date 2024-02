Wentorf. Freiwillige Krötenretter des BUND sind enttäuscht: Macht die Stiftung Naturschutz ihre Arbeit auf der Wentorfer Lohe zunichte?

Die Temperaturen klettern allmählich wieder in den zweistelligen Bereich, die Tage werden länger. All dies versetzt Molche,Kröten und Frösche in Flirtlaune, sie begeben sich wieder auf Wanderschaft in Richtung ihrer Laichgewässer. Deshalb stellt die Untere Naturschutzbehörde seit einigen Jahren beispielsweise am Wohltorfer Weg einen Krötenzaun auf, Ehrenamtliche des BUND sammeln dort morgens und abends täglich die Tiere aus den Eimern, um sie sicher über die Straße zu bringen. Das Ziel ist es, sie in die Lohe umzusiedeln. Dort sperrt die Hausherrin, die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein deshalb zwischen 19 und 8 Uhr ihren Parkplatz. Die Autofahrer sind dort auch tagsüber gebeten, sehr langsam zu fahren, damit möglichst wenige Amphibien unter die Räder kommen.