Geesthacht. Laut Bundesgesundheitsministerium hat sich die medizinische Versorgung verbessert. Die Lage in Geesthacht bleibt jedoch angespannt.

Die Corona-Pandemie brachte vor ziemlich genau vier Jahren den Welthandel so richtig durcheinander. Kaum eine Branche blieb damals von Lieferengpässen verschont. Mal fehlte es an Rohstoffen, mal an konkreten Baukomponenten. In vielen Geschäftsfeldern hat sich die Situation wieder entspannt. Engpässe in der Pharmaindustrie ziehen sich jedoch bis ins Jahr 2024. Dennoch ist eine Arbeitsgruppe des Bundesgesundheitsministerium zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die Lage deutlich verbessert habe. Ein Eindruck, den Apothekerinnen und Apotheker im Kreis Herzogtum Lauenburg nur bedingt teilen.