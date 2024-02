Geesthacht. Chinesische Wollhandkrabbe tritt zurzeit massenhaft am Ufer der Elbe in Erscheinung. Was wollen die Tiere, wie gefährlich sind sie?

Es ist wie auf einem Wimmelbild: Zehntausende Krabben mühen sich zurzeit an der Fischtreppe der Elbe in Geesthacht. Sie krabbeln aneinander und übereinander am Ufer entlang, das dadurch stellenweise von einer Art Krabbenteppich bedeckt ist. Die Tiere haben ein klares Ziel: Sie wollen elbaufwärts in Richtung Osten – und die Fischtreppe kommt ihnen in die Quere.