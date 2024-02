Geesthacht. Nach der sechsten Stunde sprudelt plötzlich Wasser unter dem Asphalt hervor. Wie kommen Schüler und Lehrer nun zum Unterricht?

Wasserrohrbruch in Geesthacht: An der Grundschule in der Oberstadt war gerade die sechste Stunde vorüber, da sprudelte es genau in der Zufahrt zum Schulweg aus dem Asphalt. In der Straße Am Ilensoll war eine Trinkwasserleitung defekt. Der Schaden war so groß, dass der Asphalt nach oben gedrückt wurde. Rettungskräfte haben den Bereich abgesperrt. Für motorisierte Anlieger zur Schule blieb nur ein schmaler Streifen unter Nutzung des Fußweges, um aus dem einspurigen Schulweg zu gelangen. Erst am Dienstag musste der Heuweg in Geesthacht gesperrt werden, weil hier ein Schmutzwasserkanal eingebrochen war.