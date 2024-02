Geesthacht. Drei Männer versuchten, mit einem vermeintlich cleveren Plan im Supermarkt an der Straße Am Schleusenkanal Beute zu machen

Ganz ausgefeilt scheint der Plan nicht gewesen sein, mit dem drei Männer am Dienstagabend Zigaretten in Geesthacht stehlen wollten. Die drei mutmaßlichen Diebe versuchten beim Aldi in der Straße Am Schleusenkanal gegen 17.50 Uhr große Mengen Zigaretten an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Während ein 43-jähriger Mann die Ware auf das Kassenband legte, gaben er und sein 32-jähriger Begleiter einem 18-Jährigen Sichtschutz, sodass dieser Zigaretten aus der Auslage entnehmen konnte und einsteckte.