Lauenburg. Trinkgelage, Pöbeleien und manchmal sogar handfester Zoff: Wartende Fahrgäste fühlen sich oft belästigt. Wie sich das ändern soll.

Der ZOB in Lauenburg ist abends schlecht beleuchtet und auch sonst alles andere als einladend. Doch nicht nur im Dunkeln haben Wartende hier oft ein mulmiges Gefühl. Das Problem: Nicht alle, die sich hier treffen, warten auf den nächsten Bus. Der Glaspavillon am Kiosk für so manche Stammbesucher ein Ort, sich schon tagsüber ungestört zu treffen. Mitgebrachter Alkohol macht die Runde – oder auch solcher, den man sich am Kiosk bequem und schnell besorgen kann. Gelegentlich kommt es unter den „Feiernden“ dann zu Pöbeleien oder sogar handfesten Auseinandersetzungen.