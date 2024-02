Lauenburg. Hangrutsch an B209 sorgt für Verkehrschaos. Der Verkehr soll mit einer Ampelschaltung geregelt werden. Können Anwohner bald aufatmen?

Hoffnung in Lauenburg: Nachdem am 14. Februar der Elbhang an der Hafenstraße abgerutscht ist und eine Vollsperrung der B209 zur Folge hatte, soll sich der Autoverkehr zum Ende der Woche wieder ein wenig normalisieren. Wie der Lauenburger Bauamtsleiter Christian Asboe mitteilt, wird die Hafenstraße voraussichtlich zum Ende der Woche auf einer Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben.