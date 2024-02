Mölln. Großer Ansturm auf die 300 Plätze des beliebten Demokratie-Planspiels. Die Ersten kamen nachts. Allen anderen bleibt die Warteliste.

Saskia Dettmer aus Sterley bei Mölln war um 2.40 Uhr die Erste an der Landwirtschaftsschule in Mölln. Ihr Anliegen: Sie wollte ihren zwölfjährigen Sohn Hannes für Tillhausen anmelden. Das mehrfach prämierte Stadtspiel des Kreisjugendrings (KJR), bei dem Kinder an die Demokratie herangeführt werden, erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Und wer einen der 300 Plätze für seinen acht- bis 14-jährigen Nachwuchs ergattern wollte, musste früh aufstehen. Hannes war schon das bislang letzte Mal 2022 in Tillhausen dabei gewesen und wollte unbedingt wiederkommen.