Geesthacht. Arbeiten am Leitungsnetz für die Fernwärme führen zu monatelanger Sperrung der direkten Zufahrt. Auch eine Schule ist betroffen.

Den Börmweg in Geesthacht kennen bislang nur Anwohner. Selbst nicht allen Spaziergängern und Radfahrern in der Feldmark in der Oberstadt dürfte bewusst sein, dass der Weg, auf dem sie sich befinden, einen Namen trägt. Demnächst wird sich das ändern. Wenn die Stadtwerke Geesthacht ab dem 18. März eine Fernwärmeleitung am Dialogweg verlegen, geht es zum Oberstadt-Treff gewissermaßen hinten herum. Der (noch) unbekannte Feldweg wird rund vier Monate lang als offizielle Zufahrt zum Mehrgenerationenhaus dienen, sowie auch für einen kürzeren Zeitraum zur Hachede-Schule.