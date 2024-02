Geesthacht. Eine Stunde dauert der Einsatz in der Nacht auf Sonntag. Aufmerksame Autofahrer haben das Feuer gemeldet. Nun ermittelt die Polizei.

Aufmerksamen Autofahrern ist in der Nacht auf Sonntag, 26. Februar, ein brennender Mercedes Sprinter Am Schleusenkanal in Geesthacht aufgefallen. Um 1.01 Uhr ging der Alarm bei der Einsatzleitstelle in Bad Oldesloe ein. Doch als die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht eintraf, stand das Fahrzeug bereits voll in Flammen. Der Kastenwagen eines ansässigen Sanitär- und Heizungsbetriebs brannte völlig aus.

Die Flammen des auf einem Parkstreifen gegenüber mehreren Handwerkerbetrieben abgestellten Wagens waren bereits von Weitem zu sehen, als die Helfer anrückten. Die Feuerwehr kam mit zwei Löschenfahrzeugen, später wurde noch der Tanklöschwagen TLF4000 nachgefordert.

Für den rund eine Stunde dauernden Einsatz sperrte die Polizei die Straße Am Schleusenkanal zwischen Heuweg und Wärderstraße. Zwei Feuerwehrtrupps waren mit Atemschutzmasken im Einsatz, um das Feuer mit Wasser und Schaum zu löschen. Um an versteckte Brandnester zu kommen, mussten die Motorhaube und die Beifahrertür mit einem Spreizer geöffnet werden. Nun ermittelt die Polizei die Brandursache.