Wentorf. Der 62-Jährige kam bei dem Manöver auf dem Wohltofer Weg in Wentorf von der Fahrbahn ab und krachte mit seinem Auto gegen einen Baum.

Ein Reh, das über den Wohltorfer Weg sprang, war die Ursache eines schweren Unfalls am Sonnabend, 24. Februar: Der 62 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Kombi wollte dem Tier gegen 11.10 Uhr ausweichen, als er dort in Richtung Reinbek unterwegs war. Auf der Höhe der Einmündung Uhlenbusch schleuderte er nach links und prallte dort gegen einen Baum am Straßenrand.

Die Airbags wurden durch den Aufprall ausgelöst, dennoch wurde der Fahrer schwer verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den 62-Jährigen und brachte ihn in das Agaplesion Bethesda Krankenhaus in Bergedorf.

Mercedesfahrer will Reh ausweichen und kracht gegen Baum

Die Front des Mercedes wurde stark beschädigt, der Wagen ist ein Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr schaltete das Hybridfahrzeug stromlos. Auch der Baum wurde durch den Aufprall stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Reh blieb offenbar unversehrt und verschwand im Unterholz.

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle, die Polizei sperrte die betroffene Fahrbahn und leitete den Verkehr wechselseitig vorbei.