Geesthacht/Mölln. Eltern der zwei Förderschulen im Herzogtum Lauenburg hofften vergeblich. Was die anderen Parteien zur Entscheidung sagen.

Die Eltern der Hachede-SchuleGeesthacht und der Steinfeld-Schule Mölln hofften vergeblich. In diesem Jahr wird es an den beiden Förderschulen im Kreis Herzogtum Lauenburg keine Ferienbetreuung für behinderte Kinder geben. CDU und Grüne im Ratzeburger Kreistag blieben bei der neuerlichen Beratung im Bildungsausschuss hart. Die Koalition im Ratzeburger Kreistag will die Gleichstellung behinderter Kinder erst ab 2025 einführen.