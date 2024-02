Börnsen. Ausverkauftes Konzert in Börnsen. Raimund Osternack und Daniyella planen weitere Auftritte. Kommt auch ein ganz großes Revival?

Auch noch nach mehr als 65 Jahren sind die Raimondos, die Musikgruppe rund um Bandgründer Raimund Osternack in der Region legendär. Mit Tanzmusik und Rock‘n‘Roll begeisterten sie zwischen 1958 und 2006 ihr Publikum, kehrten anschließend aber noch vereinzelt auf die Bühne zurück, wie 2014, als es ein großes Revival-Konzert im Autohaus Brinkmann anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Famila in der Stadt gab. Die Karten waren in Windeseile ausverkauft. Ab und an tritt Raimund Osternack aber noch auf. Meist dabei: die langjährige Raimondo-Sängerin Daniyella.