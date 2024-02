Lauenburg. Hohe Reparaturkosten im Walter-Gerling-Haus würden den Betrieb unrentabel machen, heißt es. Oder steckt etwas anderes dahinter?

Die Nachricht kam für die Angehörigen wie aus heiterem Himmel: Am Freitag, 16. Februar, erfuhren sie, dass das Walter-Gerling-Haus in Lauenburg zum 30. Juni dieses Jahres geschlossen werden soll. Innerhalb der nächsten drei Monate müssen für die meist hochbetagten 39 Bewohner neue Heimplätze finden. In den nächsten Tagen wird die Awo Pflege Schleswig-Holstein GmbH die Kündigungen der Pflegeverträge verschicken.