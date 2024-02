Schwarzenbek. Viele Kinder haben Deutsch-Defizite, auch Muttersprachler. Nur die Kita St. Elisabeth macht in Schwarzenbek ein spezielles Angebot.

Neun Kitas gibt es in Schwarzenbek, aber nur eine bietet eine intensive Sprachförderung an. „Das ist eigentlich zu wenig. Aber wir sind froh, dass es bei uns dieses Angebot gibt“, sagt Christina Bethien, Leiterin der Kita St. Elisabeth am Verbrüderungsring. Mit 200 Plätzen in zehn Gruppen ist diese Einrichtung die größte in der Europastadt. Angesiedelt im Stadtteil Nordost mit einem hohen Mietwohnungsanteil ist der Anteil der Flüchtlingskinder hier auch mit am größten. Gerade in den Vormittagsgruppen hat mehr als jedes zweite Kind einen Migrationshintergrund. Aber es sind nicht nur Kinder, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, denen das Sprechen schwerfällt. „Es gibt viele Familien, in denen bereits morgens der Fernseher läuft. Hinzu kommt die intensive Nutzung von sozialen Medien und Computerspielen, die sich negativ auf die Sprachkompetenzen auch von deutschsprachigen Kindern auswirken. Auch hier greift die alltagsintegrierte Sprachförderung“, sagt Claudia Kaufmann-Tiedemann (54), die als Sprachfachkraft in der Kita arbeitet.