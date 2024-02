Lauenburg. Haus mit acht Wohnungen steht nur wenige Meter von der Abbruchstelle am Butterberg entfernt. Besteht Anlass zur Sorge? Ein Ortstermin.

Um das Haus herum ist es still. Ein Rotklinkerbau aus den 90er-Jahren, acht Wohnungen, nach vorn mit Blick auf die Elbe. Wer den verwundenen Weg zur Eingangstür entlang geht, kommt zunächst nicht auf die Idee, dass hier etwas nicht stimmen könnte. Doch seit Mittwoch vergangener Woche ist die Erde in Bewegung. Rutscht der Hang zur B209 immer weiter ab. Das Haus steht nur wenige Meter entfernt von der Abbruchstelle am Mühlenkamp oberhalb des Butterbergs. Beate Gruhn öffnet die Haustür. „Ich habe Angst um meine Sicherheit“, sagt die 48-Jährige, die mit ihrem Sohn im Erdgeschoss wohnt. Und die seit jenem Mittwoch ein Leben am Abgrund führt.