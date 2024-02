Geesthacht. Bundesverkehrsministerium lässt die Machbarkeit prüfen. Die Anlage könnte 40.000 Haushalte ein Jahr lang versorgen. Die Chancen.

Der Ruf nach einem Wasserkraftwerk an der Elbe ist so alt wie die Staustufe bei Geesthacht selbst (eingeweiht 1958). Nun regt sich bei Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen) und Nina Scheer (SPD), den beiden Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis Herzogtum Lauenburg/Stormarn-Süd, neue Hoffnung. Grund ist eine Anweisung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) an das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt zur Aufnahme von Gesprächen für die Prüfung der Machbarkeit einer Wasserkraftanlage. Scheer und von Notz werten dies als positives Signal, wie sie in einer gemeinsamen Presseerklärung verkünden. Ihre Botschaft: „Hartnäckigkeit zahlt sich aus.“