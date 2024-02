Lauenburg. In einer Wohngemeinschaft an der Reeperbahn ist es zu einem blutigen Streit gekommen. Ein 39-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Mit einer Stichverletzung im Bein ist am Montagvormittag ein 39 Jahre alter Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor war es laut Polizei zu einer Auseinandersetzung in einem Haus an der Reeperbahn in Lauenburg gekommen, bei der auch ein Messer zum Einsatz kam. „Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 22-Jähriger einem 39-jährigen Mitbewohner aus noch ungeklärter Ursache eine Stichverletzung am Bein zugefügt haben“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian.