Lauenburg. Dauerregen macht dem Butterberg zu schaffen, instabile Bäume werden entfernt. Wie können Haus und Hang dauerhaft gesichert werden?

Der Regen will einfach nicht enden. Das bereitet den Bauarbeitern am Elbhang an der Hafenstraße in Lauenburg große Sorgen. Baumkletterer sind seit Montagmorgen, 19. Februar, erneut dabei, instabile Bäume zu entfernen. Mit zwei Baggern und mehreren Muldenkippern sind bereits mehrere Hundert Tonnen Erdreich abgefahren und auf der anderen Seite der Schleuse auf einem Lagerplatz abgeladen worden. Eine Beruhigung der Situation ist nicht in Sicht, weil immer neue Regenschauer den Boden aufweichen. Es herrscht weiterhin Lebensgefahr an der Baustelle, deshalb ist der Bereich auch weiträumig abgesperrt.