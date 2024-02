Lauenburg. Geselligkeit, „Cafekränzchen“, Bälle und Ausflüge begeistern seit 1886 die Mitglieder. Der Beruf ist keine Voraussetzung mehr.

Der Lauenburger Schifferverein Undine hat seinen Festball in den Sälen des Hotels Bellevue gefeiert. „Das geschieht immer am dritten Wochenende im Februar, traditionell im Winter, da zu dieser Zeit die Schiffer früher zu Hause waren und Zeit zum Feiern hatten“, berichtete Präses Christine Schulze (48). 1886 wurde Undine als Gegenstück zur Schifferbrüderschaft gegründet, denn Heizer und Maschinisten durften in die elitäre Bruderschaft nicht eintreten.