Geesthacht. Eine der elektronischen Absperrungen ist vermutlich angefahren und beschädigt worden. Warum jetzt auch das zweite Pendant ausfällt.

Der Valentinstag verlief nicht gut für einen teuren Poller an einer Zufahrt zur Promenade der Geesthachter Hafencity. Am 14. Februar wurde in der Straße Hafenterrassen festgestellt, dass ein elektrischer Poller, der zur Sicherung des Verkehrs in diesem Bereich installiert ist, beschädigt wurde. Er lässt sich ferngesteuert hoch- und herunterfahren, um nur genehmigte Autofahrten bei Bedarf durchzulassen. Höchstwahrscheinlich hat ihn ein Fahrzeug angefahren. Im unteren Bereich ist eine große Beule zu sehen.