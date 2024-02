Schwarzenbek. Viele Abiturienten hätten noch keinen Plan, weiß Kristin Krause, seit 1. Februar Chefin am Gymnasium Schwarzenbek. Das will sie ändern.

Es gibt viele Chancen auf dem Arbeitsmarkt – gerade jetzt in Zeiten, in denen fast alle Branchen um Mitarbeiter konkurrieren. Trotzdem wissen viele Gymnasiasten am Ende ihrer Schulzeit nicht, was sie danach machen wollen. Das will Kristin Krause ändern.