Lauenburg. Auch nach dem Abriss des Vorwerkhauses in Lauenburg ist die Fläche kein schöner Anblick. Was ein Gespräch mit den Eigentümern ergab.

Wären Lauenburger vor ein paar Monaten gefragt worden, was sie am meisten in der Stadt ärgert, hätten die meisten wohl die Brandruine mitten im Zentrum genannt. Fast fünf Jahre lang verschandelten die Überreste des historischen Vorwerkhauses das Bild. In den letzten Tagen des alten Jahres rollten endlich die Abrissbagger an. Doch der Anblick, der sich jetzt dort bietet, ist nicht viel besser.