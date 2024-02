Aumühle. Wanderer und Pendler sehen kaum noch eine Chance, ihre Wagen kostenlos und legal abzustellen. Aber es gibt einen Geheimtipp.

Das trifft Spaziergänger, die von Aumühle aus in den Sachsenwald wollen: Seit einer Woche gelten auf den Parkplätzen des Hotels und Restaurants Waldesruh am See neue Regeln: Kostenlos parken dürfen nur noch die Gäste. Alle anderen Nutzer werden zur Kasse gebeten. Über ein System namens smart parking wird ermittelt, ob der Fahrer einen Parkschein gezogen hat. Wenn nicht, droht eine saftige Strafe. Damit verschärft sich die Situation weiter: Den Parkplatz an der Reithalle hatte Eigentümer Gregor von Bismarck bereits vor einigen Jahren sperren lassen.