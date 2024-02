Büchen. Betroffen sind zehn Gemeinden im Amt Büchen in der Nacht vom 19. auf den 20. Februar. Das Problem liegt im Wasserwerk selbst.

Meist sind es Leitungsarbeiten, die dazu führen, dass Wasserwerke ihre Kunden über Besonderheiten informieren. Mal wird darauf hingewiesen, dass es zu Trübungen kommen kann, weil im Leitungssystem Spülungen erfolgen sollen. Schon seltener sind Mitteilungen, dass die Frischwasserversorgung für kurze Zeiträume in begrenzten Gebieten unterbrochen werden muss. Anders im Versorgungsgebiet des Wasserwerkes Büchen.

Die Gemeinde als Betreiber des Wasserwerkes teilt mit, dass in der Nacht vom 19. (Montag) auf den 20. Februar möglicherweise die Trinkwasserversorgung in allen zehn angeschlossenen Gemeinden für bis zu vier Stunden abgestellt wird. Grund sind nicht etwa Arbeiten an einer oder mehreren Hauptwasserleitungen, der Austausch wichtiger Rohrleitungen oder gar eine großflächige Leckage im Untergrund. Das Problem liegt im Wasserwerk selbst.

Wasserwerk Büchen: Eine Nacht ohne Wasserversorgung?

Für diese Nacht seien wichtige Arbeiten geplant, heißt es aus dem Werk. Auf Nachfrage wird dann mitgeteilt, es müsse ein „wichtiges Teil“ ausgetauscht werden: „Wir können nicht ausschließen, dass für diese Arbeiten kurzzeitig der Strom abgestellt werden muss.“ Dann funktionieren keine Förderpumpen noch Wasseraufbereitung.

Betroffen von einer möglichen Unterbrechung der Wasserversorgung zwischen 23 Uhr und etwa 3 Uhr wären zehn Gemeinden: Neben Büchen selbst sind dies Bröthen, Fitzen und Güster, dazu Klein Pampau, Müssen und Roseburg sowie Schulendorf, Siebeneichen und Witzeeze.