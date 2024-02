Schwarzenbek. Polizei fahndet nach drei Jugendlichen, die den jungen Mann ausrauben wollten. Der setzte sich zur Wehr. Wie ihm die Flucht gelang.

Böse Überraschung abends auf dem Nachhauseweg: Ein 25-Jähriger ist am Mittwoch, 14. Februar, gegen 18 Uhr von drei Jugendlichen überfallen worden. Er konnte flüchten. Der Schwarzenbeker war zu Fuß auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause. Hierbei machte er einen Abstecher durch den Lupuspark. In dem Wohn- und Gewerbepark begegnete er einer Jugendgruppe: drei Jungen und zwei Mädchen, die zunächst in dieselbe Richtung gingen und ihn dabei überholten.

Schwarzenbeker war auf dem Weg nach Hause, als die Täter kamen

„An einer Gabelung zum Wohngebiet Nordost trennte sich der gemeinsame Weg. Während der 25-Jährige nach links in Richtung Verbrüderungsring abbog, nahm die Jugendgruppe den rechten Abzweiger“, berichtet Polizeisprecher Holger Meier. Auf dem Weg zum Parkplatz im Verbrüderungsring, zwischen den Hausnummer 1 und 3 vor den beiden Hochhäusern, tauchten die drei Jungen aus der Jugendgruppe plötzlich hinter ihm auf. Das Trio war jetzt vermummt. Einer der drei Jugendlichen versuchte zweimal mit der Faust zuzuschlagen und forderte dabei die Herausgabe von Bargeld.

Der 25-Jährige konnte zunächst den beiden Schlägen ausweichen und dann zurück über den Verbindungsweg in Richtung Hans-Koch-Ring flüchten. Auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes verständigte er die Polizei. Die Beamten waren schnell vor Ort, von den Jugendlichen fehlte aber jede Spur. Eine Fahndung brachte keinen Erfolg. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Polizei fahndet nach drei dunkel gekleideten Jugendlichen

Die drei Jugendlichen sind schätzungsweise 14 bis 15 Jahre alt. Einer trug eine schwarze Jogginghose, eine Schirmmütze mit silbernem Streifen in der Mitte, ein Tuch mit hellem Camouflagemuster vor dem Gesicht und hatte eine umgehängte Bauchtasche. Sein Komplize war ebenfalls dunkel gekleidet und trug eine Jogginghose sowie eine gefütterte Trainingsjacke, Schirmmütze und Nike Sneaker. Vom dritten Täter ist nur bekannt, dass auch er dunkel gekleidet war.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Geesthacht unter 04152/800 30 oder beim Polizeirevier Schwarzenbek unter 04151/889 40 zu melden.