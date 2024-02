Schwarzenbek. Der 48-Jährige kritisiert den Vorschriften-Dschungel. Dennoch hat er viele Projekte auf den Weg gebracht. Was den Nachfolger erwartet.

Die Zahl Sieben spielt in seinem Leben eine große Rolle und stellt jetzt auch den Vorstand der Aktivregion Sachsenwald-Elbe vor eine große Herausforderung: Denn der Geschäftsführer, Georg Küpper (48), hat nach sieben Jahren gekündigt. „Es war einfach zu viel Bürokratie. Dazu habe ich keine Lust mehr und möchte mich ins Privatleben zurückziehen“, sagte der studierte Wirtschaftswissenschaftler und Agrarökonom gegenüber unserer Redaktion. So ganz wird das mit dem Zurückziehen natürlich nichts und auch die Bürokratie wird Küpper nicht wirklich los: Er will sich zunächst auf dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern in Niedersachsen einbringen. Und gerade in der Landwirtschaft klagen die Akteure über überbordende Dokumentationspflichten und EU-Regularien aus Brüssel.