Geesthacht. Derzeit weicht im letzten Baufeld der Hafencity eine Firmenhalle. Ein anderer Industriebetrieb erschwert aber noch die Planungen.

Unaufhaltsam geht es in der Geesthachter Hafencity voran. Die Bauarbeiten haben nun das andere Ende des rund einen Kilometer langen ehemaligen Industriegebiets an der Steinstraße erreicht. Mitarbeiter einer Abrissfirma sind aktuell damit beschäftigt, die Gebäude der früher hier ansässigen Firma Grasmeyer dem Erdboden gleichzumachen. Dadurch können Passanten erstmals von der Wärderstraße aus einen Blick auf die neuen Wohnungen am Wasser erhaschen, wenngleich sie dafür zunächst noch durch die Reste einer ehemaligen Firmenhalle blicken müssen.