Lauenburg. In Tschechien schwillt die Elbe schon wieder an. In Dresden wird der Richtwert für Alarmstufe 2 erwartet. Und in der Schifferstadt?

Regen, Regen und kein Ende – soviel Niederschlag in den Hochlagen des Riesengebirges ist auch zu dieser Jahreszeit eher ungewöhnlich. Das hat zur Folge, dass auch die Schneeschmelze schneller eintritt, als üblich zum Ende des Winters. „In der tschechischen Elbe steigt die Wasserführung weiter an. Diese Entwicklung wird sich auch auf dem sächsischen Elbeabschnitt fortsetzen“ heißt es in der aktuellen Mitteilung des Landeshochwasserzentrums Sachsen. In Dresden wurde der Richtwert der Alarmstufe 1 am Sonnabendnachmittag (10. Februar) bereits wieder überschritten. Die Hydrologen rechnen damit, dass am Montag in Schöna und Dresden eventuell die Richtwerte für Alarmstufe 2 überschritten werden.