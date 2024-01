Lauenburg/Büchen/Lübeck. Mehr Güterzüge durch den Kreis wird es zunächst nicht geben. Nah.SH arbeitet derweil an Verbesserungen für den Personenverkehr.

Der Vorstoß der Hansestadt Lübeck für eine bessere Bahnanbindung des eigenen Hafens nach Süden und Osten sorgt weiterhin für viele Fragezeichen. Der Ausbau der Strecke von der Lübecker Bucht über Büchen/Lauenburg bis Lüneburg für Güterverkehr ist aus Sicht mancher Experten frühestens in Jahrzehnten eine Option – wenn überhaupt. Eine Strecke weiter östlich genießt höhere Priorität, um den wachsenden Güterverkehr aus und nach Skandinavien nach Fertigstellung des Fehmarn-Belt-Tunnels 2029 um das Nadelöhr Hamburg herumzuleiten. Für den Personenverkehr in Nord-Süd-Richtung wird wiederum über eine deutliche Verbesserung nachgedacht – zumindest in der landeseigenen Verkehrsgesellschaft Nah.SH.