Schwarzenbek. An der Seestern-Pauly-Straße in Schwarzenbek gibt es ein neues Restaurant. Gerichte gibt es gerade auch für den kleinen Geldbeutel.

Die kleinen Umgangsformen sitzen bei Vesel Shaini. „Salute ragazzi“, sagt er zu seinen Gästen. Shaini ist bekennender Italien-Fan. Kein Wunder also, dass sein neues Restaurant Tavola Calda Da Noi (dt: Bei uns am warmen Tisch) in der Seestern-Pauly-Straße italienische Spezialitäten auf der Karte hat. Ein paar Wochen Anlauf haben er und sein Team zum Ankommen gebraucht. Daher habe er sich entschieden, zunächst nicht groß die Werbetrommel zu rühren. „Doch jetzt haben alle das Konzept und die Arbeitsabläufe verstanden. Alles klappt gut“, sagt Shaini.