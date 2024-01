Lauenburg/Geesthacht. Dank vieler Hinweise war schnell klar, wem der ausgesetzte Kater gehört. Bei dem Mann stellten die Beamten ein weiteres Tier sicher.

Nachdem ein mutmaßlicher Tierquäler eine etwa drei Jahre alte Katze in einem verschlossenen Rucksack entsorgt hat, rettete offenbar ein glücklicher Zufall das Leben des Katers. Oliver Lau ging Sonntagmorgen an einer unwegsamen Stelle in der Nähe des Kleingartenvereins Lauenburg einen entlegenen Trampelpfad entlang und entdeckte dabei einen fest verschnürten Rucksack. Da der Lauenburger vermutete, dass ein Dieb den Rucksack dort entsorgt hatte, öffnete er ihn und macht die schockierende Entdeckung. In dem Rucksack war eine lebende Katze. Der 55-Jährige nahm das Tier zunächst mit nach Hause, versorgte es und suchte anschließend Hilfe in den sozialen Medien.

Zahlreiche Menschen meldeten sich daraufhin bei Lau und brachten Kater Sonntag, der seinen vorläufigen Namen dem Wochentag verdankt, an dem er gefunden wurde, ins Tierheim nach Geesthacht. Weil sich das traurige Schicksal samt Foto schnell im Internet und den sozialen Medien verbreitete, konnte auch der Halter des Tieres ermittelt werden. Denn Kater Sonntag hat ein ungewöhnliches Fellmuster.

Polizei und Ordnungsamt stellen weitere Katze beim Tierhalter fest

Die Katze trägt eine braune Fellmarkung am sonst weißen Schnäuzen. Neben der Identität des Tierhalters gab es auch den Hinweis, dass dieser eine weitere Katze besitzt. Die Polizei Lauenburg, die bereits nach dem Fund von Kater Sonntag die Ermittlungen aufgenommen hat, beschloss daraufhin zusammen mit Mitarbeiters des Ordnungs- und Veterinäramts dem Mann einen Besuch abzustatten. Laut Polizei hat der verdutze Lauenburger zugegeben, dass es sich bei Sonntag um seinen Kater handelt. Er habe das Tier aber nicht ausgesetzt. Der Mann gab an, die Katze einer Familie anvertraut zu haben.

Die Polizei Lauenburg hat auch diesen Kater sichergestellt. © Denise Ariaane Funke | Denise Ariaane Funke

Der zweite Stubentiger, bei dem es sich um einen dunklen Kater handelt, wurde durch das Amt sichergestellt und Dienstagabend ebenfalls in das Tierheim Geesthacht gebracht. Die Katze, die vom Fell her an einen Kathäuser erinnert, wirkt verschreckt und möchte nicht mit Kater Sonntag zusammen in einer Box untergebracht sein. Diesem soll es wieder besser geben. Er habe sich mittlerweile ganz gut berappelt und schmust sogar mit den Tierheimmitarbeitern.

Katzen werden gechippt und geimpft und sollen dann vermittelt werden

Beide Tiere müssen sich noch weiter erholen. Solange nicht klar, ob die Tiere krank sind, bleiben sie auf der Quarantänestation des Tierheims. Sind die Katzen gesund, werden sie gechippt und geimpft und sollen dann zur Vermittlung freigegeben werden. Wann das genau ist, können die Tierheimmitarbeiter noch nicht sagen.

Völlig herzlos: Gefangen in einem Rucksack wurde Kater Sonntag am 21. Januar entdeckt. © Denise Aariane Funke | Denise Ariaane Funke

Im Tierheim Geesthacht sind neben den beiden geretteten Katzen noch viele andere Tiere untergebracht, die ebenfalls ein neues Zuhause suchen. Fotos der aktuell zu vermittelnden Tiere sind auf der Homepage des Tierheims Geesthacht zu sehen. Wer den Tieren dort helfen möchte, kann auch Futter oder Geld spenden.

Genaue Zahlen, wie viele Tiere in Deutschland jährlich genau ausgesetzt werden, gibt es nicht. Nach Einschätzung der Tierrechtsorganisation PETA Deutschland landen jährlich rund 350.000 Tiere in deutschen Tierheimen.