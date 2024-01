Geesthacht. Die Frist für die Nachmittagsbetreuung läuft noch bis 29. Februar. Allerdings sollten sich Eltern aus einem anderen Grund sputen.

Die Eltern von angehenden Grundschülern in Geesthacht sollten sich in zweierlei Hinsicht sputen. Zum einen endet die Anmeldefrist für künftige Erstklässler für das Schuljahr 2024/25 bereits am Mittwoch, 31. Januar. Zum anderen ist wegen der Ganztagsbetreuung Eile geboten. Die Anmeldefrist endet zwar erst am 29. Februar, allerdings gilt derzeit für die Nachmittagsbetreuung an einer der vier Geesthachter Grundschulen: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.