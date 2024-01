Geesthacht. Der Unternehmen liefert deutschlandweit Artikel für medizinischen Praxisbedarf. Wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden soll.

In Windeseile sausen kleine Container durch die Lagerhalle. Von links nach oben oder von oben nach unten. Die Steuerung durch das 2772 Quadratmeter große Lager übernimmt eine künstliche Intelligenz, kurz KI. So sollen die Bestellungen noch schneller beim Kunden ankommen. Die Rede ist von einer hochmodernen Logistik-Halle, die Intermed am Tempelhofer Weg baut. Das Geesthachter Unternehmen liefert deutschlandweit Artikel für den medizinischen Praxisbedarf und investiert an seinem Stammsitz jetzt 6,5 Millionen Euro. „Intermed sichert die Zukunft am Standort Geesthacht für aktuell 528 Mitarbeitende vor Ort durch Investitionen in Struktur, Prozesse und Digitalisierung“, sagt der leitende Geschäftsführer Prof. Dr. Jan Kramer.