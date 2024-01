Geesthacht. Schockmoment für eine Frau in Geesthacht: Plötzlich schießen Flammen unter der Motorhaube hervor. Der Vorfall ist rätselhaft.

So einen Moment möchte kein Autofahrer erleben. Als Elke Posorske am Donnerstag, 25. Januar, um 13.40 Uhr auf dem Parkplatz des Geesthachter Rewe-Centers an der Nordkanalstraße ihren VW Beetle vorwärts in die Parklücke setzen will, riecht es im Innenraum plötzlich wie bei einem Brand.