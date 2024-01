Wentorf. In einem Wohnhaus am Reinbeker Weg hat jemand einen Schwamm auf dem heißen Herd vergessen und so für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Rauchmelder haben am Mittwochabend offenbar einen größeren Brand in einem Mehrfamilienhaus am Reinbeker Weg in Wentorf verhindert. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt, wurden die Retter gegen 18 Uhr alarmiert, nachdem Bewohner des Hauses das schrille Piepen der Rauchmelder gehört hatten.